中美角力｜美副國務卿訪華兩天 王毅︰美自以為高人一等 將給美方「補一課」

在亞洲訪問的美國副國務卿舍曼(Wendy Sherman)，周日起訪問天津兩天，周一將會與中國外長王毅會面。王毅較早時先予舍曼下馬威，批評美國「自以為高人一等」，強調中國不會接受，警告若美國不肯平等相處，中國將給美國好好「補一課」。

美方︰歡迎競爭但須確保不演成衝突

已訪問日本及南韓的舍曼，結束到訪蒙古的行程後，轉至中國。美方官員事前透露，舍曼將向中方表明歡迎競爭，但必須公平，「大家須在平等的賽場上，遵守相同規則較量」，並指中美這兩個全球最大經濟體須有負責任方法管控競爭、要有「護欄」(guardrails)確保競爭不會演成衝突。華府官員並稱，舍曼此行是延續3月在阿拉斯加舉行的中美高層會談，美方將尋求在氣候變化等問題與中方達成共識。

國務委員兼外長王毅上周六(24日)在四川成都與巴基斯坦外長庫雷希舉行第三次中巴外長戰略對話時，回應舍曼訪華一事。王毅批評，「美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等。但是，我要明確地告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。」他警告，「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

舍曼會晤王毅前，先與外交部主管中美關係的副部長謝鋒見面，她訪華後將轉往阿曼訪問。美國防長奧斯汀(Lloyd Austin)下周將出訪東南亞，訪問新加坡、越南及菲律賓；而國務卿布林肯(Antony Blinken)將出訪印度，有關行程被視為美方積極尋求在亞洲抗衡中國影響力。