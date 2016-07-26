中美角力｜美參院通過法案 阻華為中興等設備在美銷售

美國參議院周四(28日)通過《2021安全設備法》(Secure Equipment Act of 2021)法案，進一步阻止華為和中興等5間中資企業，在美國境內出售設備。

眾議院早前已經通過有關法案，將交由總統拜登簽署生效，訂明聯邦通信委員會(FCC)不得再審查或批准使用指定名單上的企業設備。有份提出法案的共和黨參議員魯比奧發表聲明指，由中國政府控制、對國家安全構成威脅的企業，將不能利用漏洞，再於美國的電信網絡中佔一席位。

法案堵塞非聯邦政府資金購買設備漏洞

美國聯邦通信委員會於2020年制定新規定，要求美國電訊公司折除及取替「對國家安全構成威協的通訊設備和服務清單」所涵蓋的公司的供應設備。今年3月，FCC將華為、中興、海能達、海康威視和浙江大華5間中國通訊設備生產商列入黑名單，指它們生產的通訊器材以及提供的服務，會對美國國家及個人安全構成威脅。但該規定僅適用於使用聯邦資金購買的設備，以非聯邦政府資金購買的設備則可使用，故《2021安全設備法》法案旨在堵塞有關漏洞。

北京早前批評，美方在欠缺證據的情況下，濫用國家力量打壓中方企業，是赤裸裸的經濟和科技霸凌。

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