中美角力｜美台就新一批軍售完成簽約 美兩院議員重提《台灣防衛法案》

台灣傳媒報道，美國同台灣已經就最新一批的軍售完成簽約，涉及近500億新台幣。美國參眾兩院均有議員重新提出去年未能完成立法的《台灣防衛法案》。

台灣傳媒報道引述台灣的國防部今日公布，台方同美國共簽署2項軍購合約，第1項是包括11枚「海馬斯」多管火箭炮在內的「遠程精準火力打擊系統」，金額約96.2億元新台幣，合約由6月1日起生效；第2項就是多批導彈，金額達390.7億元新台幣，合約在上月19日起生效，國防部未有透露導彈的種類，兩項合共近500億元新台幣。

美議員將提交支持台灣議案 但指不應發支持台獨信號

美國國會眾議院的民主黨和共和黨議員，今個星期將提出一項名為「台灣和平與穩定法案」，尋求加強支持台灣的外交、經濟和物理空間。 法案的國會意見提到，若大陸強行統一台灣，美國和盟友會難以維持東北亞同東南亞的勢力平衡。

當地報道指，雖然部分強硬派議員，呼籲美國明確承諾一旦北京對台動武，美國將保衛台灣，但今次議案並不主張改變美國長期以來的戰略模糊立場。

提出議案的民主黨人表示，儘管美國對台灣問題感到擔憂，但美國不應該向北京發出支持台灣獨立的信號。