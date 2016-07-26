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中美角力｜美國呼籲中國參與軍控對話
54 分前
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中美角力｜美國呼籲中國參與軍控對話
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美國呼籲中國參與軍控對話。(資料圖片)

美國國防部發表中國軍力年度報告，估計中國可投放到美國的核彈頭數量，到2030年會達到1,000枚。美國國務院表示，包括中國的全球所有擁有核武的國家，都應該參與軍控對話，重申美國已向中國表示願意與中國展開對話。

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)表示，擁有核武的國家有責任謹慎行事，因應核武計劃發展一事參與軍控對話。美國準備好及願意展開對話，亦已向中國表明有關意願。

普賴斯又重申，華府對台灣的立場和「一個中國政策」不變，會基於《台灣關係法》支持台灣自我防衛，反對改變台海現狀。

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普賴斯：華府有與中國不同版本的一中政策。(資料圖片)

普賴斯：華府有與中國不同版本的一中政策

有記者問到，普賴斯的「一個中國政策」與中國的「一個中國原則」字眼不同，普賴斯回應指，華府有一個與中國不同版本的一中政策。

美國國防部日前向國會提交中國軍力年度評估報告，指中國正加快擴張核力量，到2030年擁有至少1,000枚核彈頭；又指中國正在興建至少3個導彈發射井，或可儲藏數以百計新型洲際彈道導彈。

中國外交部發言人回應時，批評報告罔顧事實，充滿偏見，是藉報告炒作中國核威脅論，並指美國才是全球最大的核威脅來源。

相關新聞：

美參謀長：中國不太可能短期內攻台 料華2030年擁千枚核彈頭

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中美角力｜美國呼籲中國參與軍控對話-291803
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