Am730
Am730
Am730
Am730
News
中美角力｜美國商務部將撤銷禁與TikTok WeChat交易清單
1 小時前
#Hashtags
中美角力美國商務部TikTokWeChat
中美角力｜美國商務部將撤銷禁與TikTok WeChat交易清單
news-images
美國商務部將撤銷禁與TikTok、WeChat交易清單。(資料圖片)

《路透社》報道，美國商務部周一表示，將撤銷去年9月發布的一份禁止與TikTok和WeChat進行交易的清單。

去年8月，美國前總統特朗普政府以國家安全為理由，禁制在美國境內下載及使用TikTok和WeChat，並促使甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok美國業務，成立全新的公司；今年1月卸任前，又把螞蟻集團旗下支付寶海外版Alipay和騰信的QQ錢包等8間個應用程序納入禁令；不過有關禁令因為訴訟，從未正式執行。

至本月10日，美國總統拜登撤銷了前總統特朗普一系列行政命令，有關命令試圖禁止下載WeChat和TikTok，並要求美國商務部審查這些應用和其他應用構成的安全擔憂。拜登的命令亦指示商務部監控像TikTok這樣可能影響美國國家安全的軟件應用，並在120天內提出建議，以阻止被外國對手控制的公司獲取或訪問美國數據。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中美角力｜美國商務部將撤銷禁與tiktok-wechat交易清單-272862
#Hashtags
中美角力美國商務部TikTokWeChat
Am730

疫苗抽獎｜一文睇清「谷針」抽獎要求及細節 (持續更新)

新冠肺炎｜黃傑龍：C類餐廳不足1000間　不放寬A及B類等於無放寬

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗抽獎｜一文睇清「谷針」抽獎要求及細節 (持續更新)
Am730
Am730
新冠肺炎｜黃傑龍：C類餐廳不足1000間　不放寬A及B類等於無放寬
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多