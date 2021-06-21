中美角力｜美國商務部將撤銷禁與TikTok WeChat交易清單

《路透社》報道，美國商務部周一表示，將撤銷去年9月發布的一份禁止與TikTok和WeChat進行交易的清單。

去年8月，美國前總統特朗普政府以國家安全為理由，禁制在美國境內下載及使用TikTok和WeChat，並促使甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok美國業務，成立全新的公司；今年1月卸任前，又把螞蟻集團旗下支付寶海外版Alipay和騰信的QQ錢包等8間個應用程序納入禁令；不過有關禁令因為訴訟，從未正式執行。

至本月10日，美國總統拜登撤銷了前總統特朗普一系列行政命令，有關命令試圖禁止下載WeChat和TikTok，並要求美國商務部審查這些應用和其他應用構成的安全擔憂。拜登的命令亦指示商務部監控像TikTok這樣可能影響美國國家安全的軟件應用，並在120天內提出建議，以阻止被外國對手控制的公司獲取或訪問美國數據。