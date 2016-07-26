中美角力｜美國國安顧問指拜登與習近平年底前視像會談

美國國安顧問沙利文(Steve Sullivan)透露，中國國家主席習近平不會出國參與二十國集團(G20)峰會及聯合國氣候峰會，但拜登與習近平將於年底前舉行視像會談。

沙利文表示，中俄領導人不會親自出席二十國集團峰會及聯合國氣候變化大會，似乎主要基於新冠疫情原因。他說，數星期前他與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在蘇黎世會談時，雙方一致同意兩國領導人將在年底前舉行視像會談，討論各項議題。

沙利文指出，雖然拜登認為有機會和習近平面對面接觸很重要，但若果習近平無法親自出席，透過視像舉行會談是最佳的替代。

沙利文無交代會談日期，但強調在美中激烈競爭之時，最高層級的密集外交，對有效管理這樣的關係至關重要。

路透社：習近平將遙距參與峰會

二十國集團峰會，星期六(30日)起一連兩日在意大利羅馬召開，《路透社》引述知情人士報道，國家主席習近平將不會親身出席，改由國務委員兼外長王毅與會，習近平會以遙距方式參與。

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