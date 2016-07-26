中美角力｜美國更新涉疆供應鏈公告指有犯法高風險

美國國務院更新新疆供應鏈商務公告，新增的內容指如不脫離相關供應鏈，有可能面對違反美國法律的高風險。

公告明確指出，新疆當地持續有「種族滅絕」及「違反人道」的罪行，亦保留關於強迫勞動、侵犯人權及入侵性監控的描述，並表明這些行動獲得國家支持。

這次公告又多了貿易代表辦公室及勞工部參與制訂，並附上各相關部門的資料連結。

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公告又指，考慮到侵犯人權等情況有多嚴重及有多大規模，企業及個人如不退出涉及的供應鏈，還有新疆的相關投資，便可能面對觸犯美國法例的高風險。

中方：美國所謂「實體清單」是打壓中國工具

《路透社》報道，美國早於2020年7月發布「新疆供應鏈商業諮詢公告」，那份公告由國務院、財政部、商務部與國土安全部共同發布，指新疆和中國其他地區存在「侵犯人權」活動，包括強迫勞動，提醒各工商企業注意與有關實體聯繫可面臨的風險。

美國商務部在7月9日發布公告，把14間中國企業列入經濟黑名單，指些企業在中國對新疆維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體成員進行「壓制、大規模拘留和高科技監視運動中，涉嫌侵犯和踐踏人權」。

中國外交部發言人汪文斌當時回應稱，美方所謂「實體清單」是打着人權幌子，打壓中國特定企業和產業的工具，是美方禍亂新疆、以疆治華的手段，中方堅決反對。