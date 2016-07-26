中美角力｜美國會議員訪台 北京強烈譴責促美方停止挑釁

台灣當局證實，美國6名國會議員乘搭軍機訪問台灣，是繼今年6月後，再有美國國會議員訪台。在北京，國防部表示堅決反對和強烈譴責，指行動嚴重損害中國領土主權。

台灣傳媒指，接載議員的美國軍機昨晚7時許從松山機場離開，鑑於台海局勢緊張，美國議員訪台行程保密。軍機載着6名議員及隨行人員共10多人，美方無透露人員名單。據報昨日下午4時許從菲律賓馬尼拉機場起飛，6時許降落松山機場。消息指美方人員訪台主要了解軍事現況。台方指，行程是由美國在台協會協調安排。

五角大樓：國會訪問團搭乘軍機並不罕見

美國國防部發言人柯比(John Kirby)舉行例行記者會，有媒體詢問國會代表團搭乘軍機訪問台灣，有消息稱代表團中有2位軍事人員。柯比說，這是國會訪問團，並非五角大廈訪問團，他不清楚是否有軍事代表，但國會訪問團搭乘軍機並不罕見，國會議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例，符合美方在台灣關係法下的義務。

解放軍同日在台海方向進行聯合戰備警巡

在北京，國防部發言人譚克非表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，美方行動粗暴干涉中國內政、嚴重損害中國領土主權、嚴重威脅台海地區和平穩定，正告美方立即停止挑釁行徑和一切導致台海局勢緊張升級的破壞行動，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，又警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入災難。

解放軍東部戰區表示，戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

東部戰區新聞發言人施毅指，今次軍事行動是維護國家主權的必要舉措，戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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