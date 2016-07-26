中美角力｜美國會議員訪台見蔡英文 汪文斌：已提嚴正交涉

美國6名國會議員等一行共十多人昨晚乘美軍行政專機抵台，據報當中還有2名軍官。台灣傳媒報道，一行人今日上午已到總統府，與蔡英文總統會面，就美台共同關切事項交換意見，下午轉往國防部聽取簡報，了解大陸近期對台軍事威脅等情況。台媒指，這是美國國會議員首次到訪台灣的國防部。

汪文斌：與中國統一大勢對抗如蚍蜉撼樹

在北京，外交部發言人汪文斌今日強調，中方對美國國會議員訪台一事堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。汪文斌敦促美方有關議員認清形勢，指與台獨勢力勾連是危險遊戲，與台獨一起玩火終將引火焚身，「少數台獨分子和外國政客的拙劣表演，不過是中國統一進程中的幾道雜音，絲毫改變不了全世界180個國家堅持一個中國原則的牢固格局……一切同中國統一大勢相對抗的冒險和挑釁行徑，如同蚍蜉撼樹，註定以失敗告終」。

有台媒引述消息指，訪台美國國會議員包括對台友好的共和黨參議員科寧(John Cornyn)，而科寧等共和黨參議員曾於上周四提出「台灣威懾法案」(Taiwan Deterrence Act)，內容包括對台每年提供20億美元「外國軍事融資」至2030年，以加強「跨台海威懾與鞏固台灣防禦中國大陸侵略和脅迫的能力」。

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