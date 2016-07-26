中美角力｜美國裁軍大使︰對北京試射高超音速導彈消息感到憂慮

華府關注有報道指中國曾在8月試射高超音速導彈。美國裁軍大使軍伍德(Robert Wood)表示，對中方的行動感到憂慮，中國堅稱報道中的飛彈其實只是例行試驗中的航天器。

下周即將卸任的伍德指，對中國在超立速導彈方面的行動感到憂慮，當局一直關注高超音速技術的潛在軍事應用，留意到中國和俄羅斯都積極地尋求運用和軍事化這種技術，美國原本要避免研發極音速軍力，如今別無選擇，只能跟進。

美國國防部長奧斯汀早前亦表示，華府正密切注視中國發展軍備和先進武器系統發展，認為只會加劇地區緊張局勢。白宮發言人普薩基表示，一直有對中國軍事發展表示關注，重申華府對華政策不變，歡迎激烈的競爭，但不希望演變成衝突。

北京否認試射高超音速導彈

北京否認試射高超音速導彈，外交部發言人趙立堅昨日表示，是一次例行航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，對降低航天器使用成本有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式，世界上有多家公司都開展了類似實驗。中國將和世界各國一道，為和平利用空間造福人類共同努力。

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