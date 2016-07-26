中美角力｜美準駐華大使：中國幾乎無真正盟友

美國總統拜登提名出任駐華大使的資深外交官伯恩斯(Nicholas Burns)，出席參議院外交關係委員會的確認提名聽證會。

伯恩斯在會上表示，中國是美國在21世紀最大的地緣政治考驗，美國會在應該的時候，與中國激烈競爭，包括在經濟、關鍵基礎建設與新興科技領域。但會在符合美國利益時與中國合作，例如在應對氣候變化、全球衛生與無核化等領域。

伯恩斯建議協助台灣維持自我防衛能力

伯恩斯指控中國在新疆進行種族滅絕、在西藏侵害人權、扼殺香港自治與自由，以及霸凌台灣，他認為中國一系列不公正的作為必須停止。談到台灣局勢，他關注解放軍軍機飛近台灣，指中方近期對台灣的所為特別令人反感，他認為不應相信中國，認同美國持續遵循「一中政策」，支持和平解決爭端，反對破壞印太區域現狀與穩定的單方面作為，呼籲美國行政部門與國會都應依循《台灣關係法》，協助台灣維持足夠自我防衛能力。他又認為，中方在新冠疫情上，自去年1月以來一直阻撓世界調查新冠病毒的源頭。

伯恩斯：美國有很多盟友是巨大優勢

伯恩斯在會上認為，中國現時的朋友不多，幾乎沒有真正的盟友，相反，美國有很多盟友，這是巨大的優勢，華盛頓應表現強勢，與地區的盟友及伙伴，進行密集外交，同時與北京方面，保持直接接觸並在必要領域合作的重要性。

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