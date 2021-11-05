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中美角力｜美眾議院通過一萬億美元基建方案　拜登稱國家向前邁出里程碑一步
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中美角力｜美眾議院通過一萬億美元基建方案　拜登稱國家向前邁出里程碑一步
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美國總統拜登形容法案獲得通過，是國家向前邁出的「里程碑一步」。(美聯社圖)

美國國會眾議院通過一萬億美元基建方案。被視為總統拜登國內議程的重大勝利，他將會簽署成為法例。總統拜登形容法案獲通過，是國家向前邁出的「里程碑一步」，後人回顧歷史時都會知道這一刻是美國勝出21世紀經濟競爭的時候。

議案早前已獲參議院通過，但在眾議院的表決因為民主黨黨內分歧，延遲了一個月。在今次投票前，民主黨人閉門會面數小時，最終達成共識，加上13名共和黨人「倒戈」，一萬億美元基建方案順利通過。

草案被視為美國加強與中國競爭的法案，其後將會交予總統拜登簽署生效，投資翻新、改造國內道路和鐵路等交通設施，亦會擴大寬頻網絡等基建。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中美角力｜美眾議院通過一萬億美元基建方案-拜登稱國家向前邁出里程碑一步-291862
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