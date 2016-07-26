中美角力｜美議員提《台灣威懾法》 倡每年20億美元增台防禦力

美國共和黨議員提出《台灣威懾法》(Taiwan Deterrence Act)，每年撥款20億美元、折合約156億港元，協助台灣加強防衛能力，抗衡大陸的壓力。

法案由參議院外交關係委員會共和黨首席議員里施(Jim Risch)、魯比奧(Marco Rubio)、Mike Crapo及Bill Hagerty等5名共和黨議員提出，尋求透過「對外軍事援助計畫」，每年向台灣撥款20億美元採購武器和防衛裝備，直至2032年，資金將附帶條件，包括台灣得承諾做出與美國相應的支出，以及台美是否同意進行能力發展的聯合長期規劃。

法案將提升美台軍事交流

法案亦提出修訂現行的《武器輸出控制法案》(Arms Export Control Act)，讓美國企業能夠容易向台灣出口武器，並要求華府每年對台灣的軍力和對抗大陸的進展進行評估，提升美台軍事交流和擴大台灣軍事人員到美國受訓等。

里施表示，台灣對於維持印太地區和平至關重要，但美國亦並非無條件提供資助，台灣需承諾進一步推進總統蔡英文，建立可靠的防禦能力的倡議。

魯比奧則指，北京持續對美國在印太地區的利益構成威脅，台灣擁有必要的防衛工具是非常重要。

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