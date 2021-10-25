中美角力｜美通訊會撤銷中國電信美洲分公司的營運許可

美國聯邦通訊委員會(FCC)以國家安全為由，表決通過撤銷中國電信美洲分公司(China Telecom Americas)的營運許可，公司要在60日內停止提供服務，結束在美國近20年的營運。

委員會以4對0票通過今次決定，認為中國電信受到中國政府利用、影響及控制，極可能在沒有獨立司法監督的充份法律程序下，被迫遵守中國政府的要求，認為中國電訊美洲分公司受到中國政府控制，令中國政府有機會取得、存儲、中斷及誤轉美國的通訊，增加了重大的國家安全及執法風險。

中國電信美洲分公司發言人表示，對委員會的決定感到失望，強調會繼續提供服務時，會尋求一切可行選項。

FCC指正迅速完成對中國聯通及ComNet安全審查

美國聯邦通訊委員會前年5月，已一致通過禁止中國移動在美國提供服務的權利；今年3月亦已展開，撤銷中國聯通美洲分公司(China Unicom Americas)、太平洋網絡公司(Pacific Networks Corp)以及子公司ComNet在美國提供服務的程序。委員會代理主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)表示，正迅速採取行動完成對中國聯通及ComNet的安全審查。

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