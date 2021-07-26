中美角力｜謝鋒晤美副國務卿識穿「掩眼法」 向美開「糾錯清單」

到訪天津的美國副國務卿舍曼(Wendy Sherman)，周一早上與副外長謝鋒會談，內媒指雙方在會談中激烈交鋒。謝鋒在會上批評，美國一些人把中國當作「假想敵」，藉由妖魔化中國轉移國內問題的視線，並斥責美方的「競爭、合作、對抗」策略，是旨在遏制打壓中國的「障眼法」。他稱中方向美國開出兩份清單，包括一份「糾錯清單」，敦促美方改變多項決定，包括撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制及對中方人員的制裁等。

指美「有求於中方時就要求合作」

新華社報道，謝鋒在會上向舍曼表示，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，原因是美國一些人把中國當作「假想敵」，就像二戰時的日本及冷戰時的蘇聯，藉此重新點燃國家目標感，轉移美民眾對國內政治、經濟、社會不滿的視線，「美方動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了」，敦促美方改變當前極其危險的對華政策。謝鋒並稱中國老百姓的眼睛是雪亮的，指美方的「競爭、合作、對抗」三分法，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱，「有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脫鉤斷供，封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗」。

謝鋒強調中方願與美方平等相待、求同存異，美方應該改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。他在會後會見記者時稱，中方向美國提出兩份清單。在「糾錯清單」裡，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制、撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁、取消對中國留學生的簽證限制、停止打壓中國企業、停止滋擾中國留學生、停止打壓孔子學院、撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，以及撤銷對孟晚舟的引渡要求等。

在「重點個案清單」裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒、中國公民在美遭受不公正待遇、美不法分子滋擾及衝撞我駐美使領館、美國國內仇亞、反華情緒滋長，以及中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決。