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中美關係｜楊潔篪沙利文瑞士會談6小時 拜登習近平擬年內視像會議
26 分前
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中美關係｜楊潔篪沙利文瑞士會談6小時 拜登習近平擬年內視像會議
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(新華社)

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(圖右)周三與美國總統國家安全事務助理沙利文(圖左)在瑞士蘇黎世閉門會談6小時。會後北京與華盛頓都表示，今次會談「有建設性」而且「坦誠」。美方一名高級官員還透露，美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃年內舉行視像會議。白宮表示，相關細節仍在商討中。
 

中國外交部網站發文，指雙方在會談中同意落實上月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，期間楊潔篪提到中方反對以「競爭」來定義中美關係，並注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」。楊潔篪又闡述中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方停止利用上述問題干涉中國內政，而美方表示堅持一中政策。
 

氣氛良好但不算解凍

白宮則稱，沙利文就中國在人權、新疆、香港、南海及台灣方面的相關行動，表達美方的關注，又表明美國會繼續與盟友和夥伴合作及提升國家力量，並保持與北京的高層次聯絡，確保「負責任的競爭」。路透社引述美方一名高級官員表示，今次會談氣氛與3月的阿拉斯加會談非常不同，華府希望能成為未來兩國官員交涉的「樣版」，惟不應將今次會談視為兩國關係解凍。

對於拜登周二透露與習近平通話時談過台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」，白宮周三表示，美國立場是恪守《台灣關係法》之中的承諾。《台灣關係法》提到，中美建交是基於「台灣前途將以和平方式決定」的期望，若有人違反，將被視為對西太平洋地區和平安定的威脅，並為美國嚴重關切。
 

中美關係｜楊潔篪沙利文瑞士會談6小時 拜登習近平擬年內視像會議

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中美關係｜楊潔篪沙利文瑞士會談6小時-拜登習近平擬年內視像會議-287904
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