中美關係｜美副國務卿舍曼加插行程將訪華 中方將促停止干涉內政

正在亞洲訪問的美國常務副國務卿舍曼(Wendy Sherma)，加插行程，將在星期日訪華。

美國國務院宣布，舍曼將在7月25日至26日訪華，在天津與中國外交部長王毅及其他官員會面。舍曼是美國總統拜登1月下旬上任以來，訪華的美國最高層官員，之前訪華的是美國氣候特使克里。

國務院在聲明中表示，議題會涉及美方對中方嚴重關切的行動及共同利益，跟中國官員保持坦誠交流。舍曼在這次行程「將討論我們對中國行動嚴重關切的領域，也有雙方利益一致的領域。」

外交部：將要求美方停止干涉中國內政

在北京，外交部發言人辦公室，在微信公號發布信息，指美方提出希望安排舍曼近期訪華，與中方就中美關係交換意見。經雙方商定，舍曼將於本月25日至26日訪問天津，屆時中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒，將與舍曼會談，之後國務委員兼外長王毅將會見舍曼。

外交部又指，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場，以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。