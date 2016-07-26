中美領袖傳下周一舉行峰會 習近平或邀拜登出席北京冬奧

亞太經合組織(APEC)第二十八次領導人非正式會議香港時間今晚揭幕，美國傳媒報道引述華府官員指，總統拜登與國家主席習近平，暫定美國時間下周一(15日)舉行視像峰會，二人會先在APEC會議平台「虛擬」同場，發表演說。另有傳媒引述知情人士指，習近平可能在中美峰會上，邀請拜登明年2月出席北京冬奧會。

美國新聞網站《Politico》、美國有線新聞網絡(CNN)及《路透社》分別引述消息人士報道，習近平與拜登將於美國時間下周一晚上，即本港時間下周二早上，舉行視像峰會。

白宮拒絕評論，但報道引述美國官員認為，與習近平直接接觸，是防止中美關係陷入衝突的最佳方式。

有分析指獲邀出席冬奧將令拜登政府陷兩難

另外美國全國廣播公司商業頻道(CNBC)引述兩名知情人士消息指，習近平可能在峰會上，邀請拜登明年2月出席北京冬奧會。白宮及國家安全委員會未有回應拜登會否接受邀請。

美國國內很多聲音包括眾議院議長佩洛西，都要求華府杯葛北京冬奧。白宮至今未有表態，國務卿布林肯日前表示，會與盟友及夥伴密切磋商，討論應對北京冬奧的共同做法，以回應中國被指在新疆侵犯人權。

分析指，習近平的邀請會對拜登政府造成兩難，如果拒絕，可能會影響到中美關係；倘若接受邀請，就可能被指同華府一向對中國民主及人權問題的指控有矛盾。

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