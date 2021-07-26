中美｜新疆首富買5.6萬公頃地建風力發電 德州禁止恐技術外洩電網遭攻擊

有新疆首富之稱的中國富商孫廣信據報過去5年來，斥資1.1億美元(約8.58億港元)，在鄰近墨西哥的德州郊區密密購入約5.6萬公傾土地，打算在那裡建一個6,000公頃的風力發電場，但引起德州州政府關注，並簽署新法禁止外國人投資重要基建，阻止孫廣信的計劃，以免技術外洩遭中國黑客攻擊當地電網系統。部分德州議員也擔心，有關土地鄰近勞夫林空軍基地(Laughlin)，有可能被設置間諜裝備干擾基地。

英國《每日郵報》稱，德州不像其他州份，有自己電網，而非依賴全國性的網絡。孫廣信透過發言人稱，他打算將土地租給其他公司，由他們營運風力發電場。不過，有德州議員認為那違反了6月7日新簽署的法案。孫廣信的風力發電計劃最初由環保分子及Devils River Conservancy組織引起關注和反對，他們指孫的土地環繞Devils River破壞該處生態環境，但並沒有引起多大關注。之後他們將焦點轉向孫與中國政府的關係，開始引起德州政客注意。其後德州Hayman Capital Management創辦人Kyle Bass加入，質疑一名前解放軍官員偏偏選在空軍基地和美墨邊境附近發展風力發電，直接進入德州的電網，呼籲州議員關注。

孫的團隊堅持外界過度反應，其參與風力發電的美國公司GH America的發言人稱，有關計劃透明，亦遵從法規，所以才獲聯邦政府批准，但卻被牽涉入國家安全。