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中聯辦徐凱：香港教育須撥亂反正 堅持愛國者治教
3 小時前
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中聯辦徐凱：香港教育須撥亂反正 堅持愛國者治教
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中聯辦徐凱：香港教育須撥亂反正 堅持愛國者治教

中聯辦教育科技部副部長徐凱今日在一個活動致辭時表示，香港學界近年來亂象不止，有組織借教育專業之名，行政治之實，損害教師團隊的專業地位，亦有教師向學生灌輸所謂「違法達義」、「公民抗命」等錯誤觀念，把部分教師和學生推向不歸路。

學生過度迷戀西方價值須作引導
他表示，香港教育須撥亂反正，正本清源，只有堅持「愛國者治港」、「愛國者治教」、「愛國者育人」，才能終結教育亂象，才能為香港教育注入愛國精英，才能培養出一國兩制事業的建設人和接班人。 他又表示，不少香港青少年迷戀西方價值觀，對民主、自由盲目追求，但對國家的歷史和現狀無知，亦對個人的前途命運迷茫，教育工作者應站在「民族復興」的角度對學生作正面引導。

同場的教育局常任秘書長李美嫦則表示，近年已將中國歷史納入初中必修課程，亦以「公民及社會發展科」取代過去的通識科，今年2月更將國安教育框架納入，認為香港教育必須正本清源、固本培源，未來會繼續培養人才。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中聯辦徐凱：香港教育須撥亂反正-堅持愛國者治教-283346
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