中聯辦批支聯會無悔過之意 支持警方依法追究

支聯會被警方國安處指稱為「外國代理人」，需按要求提交成員及財務等資料，惟支聯會強烈否認，並表明不會向警方國安處提交任何資料。中聯辦發言人表示，警方要求支聯會交代相關資料，完全是依法行事，批評支聯會無半點對法律的敬畏之心，亦無絲毫對過往的悔過之意，甚至拒絕提供資料，強調法律絕不是擺設，違法必會受到嚴懲，中聯辦堅決支援警方依法追究、嚴格執法，維護國家安全及香港安寧。

發言人說，支聯會將啟動解散表決程式，其解體已是「政治事實」，強調在今日香港法治環境和歷史大勢下，一切反中亂港組織都不會再有作亂空間，支聯會的垮臺是大勢所趨，中聯辦堅決支持特區政府及警方深入調查、依法追究。



中聯辦：支聯會製造社會動盪的能量已盡

發言人指，支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權，過去30多年來借「民主」之名、行反中亂港之實，肆意挑戰國家安全底線。過去兩年更是變本加厲地舉辦非法集會、煽動暴力對抗，展示「港獨」口號，甚至公開推動美國制裁香港，圖謀「攬炒香港」、推動「顏色革命」，嚴重損害國家及香港的根本和整體利益。另外又指，香港國安法頒佈實施後，支聯會部分成員團體陸續宣佈退出，可見該組織煽動反中亂港活動、製造社會動盪的能量已盡。