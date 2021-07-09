中聯辦譴責歐洲議會顛倒黑白 肆意詆毀港區國安法

歐洲議會周四以以578票贊成、29票反對，73票棄權，壓倒性優勢通過決議，要求中國政府廢止《港區國安法》，並呼籲歐盟成員國外交抵制北京2022冬奧會，以及呼籲歐盟制裁侵犯人權的中港官員等。

中聯辦強烈譴責歐洲議會通過所謂涉港決議，要求制裁行政長官林鄭月娥等中港官員，指歐洲議會顛倒黑白，肆意詆毀《港區國安法》，並鼓吹對華實施制裁，忠告歐洲議會停止以任何方式干預香港事務、干涉中國內政。

中聯辦發言人指，《港區國安法》頒布實施以來，香港法治及社會秩序重回正軌，特區政府和香港警方依法採取行動，是維護國家安全和特區憲制秩序的正義之舉。世界上任何地方對危害國家安全的行為都不會坐視不管，必然採取有力措施予以反制。

中聯辦斥責歐洲議會無視國際關係基本準則，顛倒黑白，這種粗暴干涉中國內政的霸凌行徑，充分顯示一些反華政客赤裸裸的雙重標準和強盜邏輯，是不得人心的，絕不會得逞。