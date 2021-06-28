中醫醫院｜同時提供公私營服務 設門診市民可自行求醫

本港首間中醫醫院預計2025年落成，同年第二季投入服務，由香港浸會大學負責管理和營運。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟出席電台節目時稱，屆時中醫醫院將同時提供公私營服務，其中公營服務由政府資助，佔整體服務量65%，包括普通科門診及分科門診，市民可自行前往求醫，或經中西醫轉介。

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至於私營服務，張偉麟稱，中醫醫院將設專病中心，例如「治未病中心」或「名醫中心」，市民可按需要選擇服務。他又指，私營服務將由浸大專責的核心管理團隊營運，收費將按市場定價。

年診31萬人次

有關中醫醫院投入服務的時間表，張偉麟表示，2025年落成首年將以門診及日間治療為主，翌年增加住院服務，至第五年將全面投入服務，最多可提供400個床位，包括250張住院病床。他預計，醫院全面投入服務後，每年可診治31萬人次，即每日約1,000至1,200人次，形容為「都係一間幾忙嘅醫院」。