中醫醫院 料2025年啟用 提供三種臨床模式

選址百勝角的全港首間中醫醫院，食物及衛生局公布已委託香港浸會大學負責管理和營運，醫院最快2025年落成，同年第二季分階段投入服務，最多可提供400個床位，包括250張住院病床。醫院採用公私營合作模式營運，將設有住院和門診服務，初期集中在癌症及痛症等專症治療，料每年診症服務量約31萬人次。



政府規定承辦機構要成立一間擔保有限公司作為營運機構，以管理、營運及保養中醫醫院。當局會負責建築工程、儀器等成本，亦會承擔最多六成半的培訓、門診及科研開支，興建工程本月底正式展開。浸大的營運合約年期為期約20至25年，食衛局長陳肇始指浸大在教學、研究和營運具多年經驗，對此充滿期望和信心，期望項目能推動本港中醫藥發展。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟說，醫院會提供純中醫、以中醫為主及中西醫協作模式的臨床服務，比例上希望保持靈活度，但強調全數均以中醫為主導，另醫院會有西醫駐診，惟不設急症室、全身麻醉手術和分娩等服務。他又說，日後三大中醫和中藥學生將要「兩邊走實習」，其中在內地有很多中醫專家協助培訓，在港則能學習本港病種和了解本土病人要求等。

張偉麟續指，政府資助的醫療服務會由政府制定收費，私營服務則由醫院董事局釐定。浸大校長衞炳江相信，本港有足夠中醫醫科生人手供應，不需要到內地招聘，但不排除個別專科需要引入海外專才，而學生畢業後也可選擇自行執業。