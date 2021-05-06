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中電撥百萬元推重新校驗 助工商客戶節能減碳
6 小時前
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中華電力節能減碳重新校驗
中電撥百萬元推重新校驗 助工商客戶節能減碳
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中電為參與中電重新校驗約章計劃的工商客戶提供重新校驗培訓課程。

為鼓勵工商客戶運用創新科技節能減碳，中華電力有限公司今舉辦以「新世代能源」為主題的網上研討會，與超過300名工商界代表分享節能技術，並啟動中電重新校驗約章計劃，由中電社區節能基金撥款100萬港元，為工商客戶安排重新校驗培訓課程，以進行節能改善工程，提升樓宇能源效益，長遠協助香港成為低碳智慧城市。

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工商業界對約章計劃反應正面，至今已有超過57間機構參與並將為其100多幢建築物進行重新校驗工程。預計在這些工程完成後，一年可節省高達1,500萬度電，相等約3,400個中電住宅客戶一年的用電量，減少約5,600噸碳排放量，即約24萬棵樹1年減除的二氧化碳量。

中華電力總裁蔣東強表示，疫情嚴重影響香港各行各業的營運，工商界難以投入大量資源改善能源效益，中華電力推行約章計劃並提供培訓課程，協助企業進行重新校驗，可幫助業界提升能源效益，減低營運成本。蔣指，進行重新校驗無需投放大量金錢更換設備，客戶只需根據建築物的能源使用狀況，例如人流和用電量等數據，調節或修正現有系統，便可達致節能減碳。

環境局長黃錦星表示，中華電力在鼓勵私人建築物進行重新校驗方面扮演積極角色，政府亦以身作則，將為超過200座主要政府建築物分批進行重新校驗。

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蔣東強表示，重新校驗是低投資成本的創新節能方法。
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黃錦星表示，重新校驗能有效提升建築物的能源效益。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中電撥百萬元推重新校驗-助工商客戶節能減碳-273900
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