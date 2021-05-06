中電撥百萬元推重新校驗 助工商客戶節能減碳

為鼓勵工商客戶運用創新科技節能減碳，中華電力有限公司今舉辦以「新世代能源」為主題的網上研討會，與超過300名工商界代表分享節能技術，並啟動中電重新校驗約章計劃，由中電社區節能基金撥款100萬港元，為工商客戶安排重新校驗培訓課程，以進行節能改善工程，提升樓宇能源效益，長遠協助香港成為低碳智慧城市。

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工商業界對約章計劃反應正面，至今已有超過57間機構參與並將為其100多幢建築物進行重新校驗工程。預計在這些工程完成後，一年可節省高達1,500萬度電，相等約3,400個中電住宅客戶一年的用電量，減少約5,600噸碳排放量，即約24萬棵樹1年減除的二氧化碳量。

中華電力總裁蔣東強表示，疫情嚴重影響香港各行各業的營運，工商界難以投入大量資源改善能源效益，中華電力推行約章計劃並提供培訓課程，協助企業進行重新校驗，可幫助業界提升能源效益，減低營運成本。蔣指，進行重新校驗無需投放大量金錢更換設備，客戶只需根據建築物的能源使用狀況，例如人流和用電量等數據，調節或修正現有系統，便可達致節能減碳。

環境局長黃錦星表示，中華電力在鼓勵私人建築物進行重新校驗方面扮演積極角色，政府亦以身作則，將為超過200座主要政府建築物分批進行重新校驗。