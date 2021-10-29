中電2022年加碼至2.2億元資助社區 明年1月再派8000萬元消費券

中華電力今日(4日)宣布，明年將透過中電社區節能基金，撥款約2.2億元援助各階層及工商業，包括再度推出總值8,000萬元「中電消費券」，惠及近80萬個家庭。

合資格住戶每戶派100元消費券

「中電消費券計劃」在今年初首次推出，中電宣布明年再續計劃，向低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和1萬個劏房住戶，每戶派發2張總值100元的中電消費券。明年1月起，中電將把消費券寄給受惠客戶，劏房客戶則由合作社區夥伴派發，受惠客戶可在逾2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用，包括餅店、雜貨店、電器鋪等。

在「全心傳電」計劃中，中電將繼續向有需要家庭提供電費資助，撥款超過7,200萬元，並提供一次性加碼資助，令每戶資助額達1,000元，惠及5萬個家庭，包括1萬個劏房住戶。計劃又會為劏房住戶重鋪電線，自2019年推出至上月底已為33個劏房單位重鋪電線，安裝114個獨立電錶，中電冀來年可為劏房戶安裝多最少100個獨立電錶。另外，中電又會繼續向過渡住戶捐贈節能電器，資助額並由本年的1,000萬元增加至1,400萬元，向有關住戶每戶捐贈價值2,000元的智能電器，例如電磁爐、風扇、電飯煲等，料有7,000個家庭受惠。

向500名學生送電子學習器材

今年中電亦全新推出學生電子學習支援計劃，將撥款500萬港元，向約500名有需要的大學、中學及小學生送贈電子學習器材，應付網上學習新常態。針對基層兒童，中電新推出有營食品包，為他們補充營養，同時舒緩家庭生活負擔，涉款約450萬港元，料約兩萬名兒童受惠。另亦推出智能家庭用電教育劇場、綠色低碳本地遊、「綠加FUN」慳電小遊戲等，推動節能教育。

至於資助工商客戶，基金將撥款3,300萬元，為工商客戶更換或添置更高能源效益的冷氣機、LED燈膽等，合資格非住戶客戶資助上限1萬元，而大量用電或高需求客戶資助上限為15萬元。另有「重新校驗約章計劃」和「綠建環評資助計劃」，撥款資助業界培訓員工，資助社福機構及學校評估建築節能效益，推動減低營運成本及節能減碳。

莊偉茵：電費檢討受一籃子因素影響

中電企業發展總裁莊偉茵表示，有關資助由基金撥出，與電費無關，推出項目考慮到疫下新常態，照顧各界所需，推動經濟，同時推動節能。至於即將檢討電費水平，她表示受一籃子因素影響，會與政府緊密接觸。