主題樂園事故｜據報6人玩後骨折 日本富士急Do-Dodonpa過山車須停運

日本富士急樂園過去8個月共有4名遊客玩過山車後出現頸椎壓迫骨折等情況，媒體報道，這幾天又新增9名遊客報稱受傷，其中2人報稱骨折，園方正確認事件。

TBS電視台報道，位於山梨縣富士吉田市的富士急樂園，目前已開設電話專線及電郵信箱接受遊客諮詢，而疑似導致遊客受傷的過山車，已從本月12日起停運。

涉事的Do-Dodonpa過山車，園方標榜出發後1.56秒就能加速到時速180公里，加速度號稱全球第一。

富士急樂園上周五公布，去年12月至今年8月間，樂園內共發生4宗遊客玩過山車後，出現頸椎壓迫骨折等情況。

延誤通報 被批欠透明度

按照正常做法，富士急樂園應在事故發生後向山梨縣政府等單位匯報，並對外公布事件，但這次園方在第一宗事故發生後8個月才匯報及公布，資訊公開及營運體制的做法受到質疑。山梨縣政府與日本政府國土交通省上周六已派員入園調查。

山梨縣政府及富士急樂園表示，這4宗事故分別發生在去年12月、今年5月、7月及8月，遊客均是坐完過山車後感到頸椎及胸椎疼痛，前往醫院看診後確認骨折。