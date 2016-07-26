乒總擬沙田興建乒乓球中心 料明年落成可容納30張球檯

行政長官林鄭月娥早前宣布五項措施推動體育發展，香港乒乓總會主席余國樑今日出席活動時透露，乒總已向政府申請沙田多石街一塊用地興建乒乓球中心，可容納30張乒乓球檯，期望最快可於今年動工，料明年落成。

已申請逾10年

余國樑指，乒總已向政府申請批地逾10年，民政署於奧運前亦原則上同意批地，現已進入相關程序，望趁奧運後、乒乓球港隊剛贏得獎牌的時勢可早日落實。他透露，乒總申請批地的期間，政府亦有提供不同地段選項，今次的地點接近體院，有利青少年運動員入讀體院前作訓練，可行性非常高，已與地政署、民政署商討如何實行。對於林鄭宣布將擴建體院新大樓，並有機會遷建原有的乒乓球館，余國樑表示非常開心，又指現時球檯數目確實不足夠。

李靜：現時經常要4人一檯練球

今周初回港、現正隔離的港隊乒乓球代表團教練李靜亦透過視訊在活動中亦對擴建表示歡迎，令場地可更接近比賽場地，亦令運動員不用再「4個人圍住一張檯打」，進步得更快。

林兆恒：與比賽場地有差別

有份代表港隊奪得女子團體賽銅牌的球員李皓晴亦於視訊指，現時如有大型比賽，教練及隊員亦需讓出球檯予出戰球員優先使用；男球手林兆恒則坦指，本港乒乓球的練習場地確實有需要改善，始終大小、樓底、空間感與大型比賽場地有差別，每次外出比賽，球員都要花時間熟悉場地。

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