乘勝追擊 馬鞍山保良局雨川小學推廣劍擊 冀兩年成區內兒童劍擊培訓基地

港隊運動員在東京奧創歷史佳績，當中張家朗在劍擊項目為港奪首面金牌。「張家朗效應」影響下，不少人對劍擊興趣驟增，但受學費高、專業器材昂貴等影響，令劍擊被坊間列為「貴族運動」。不過有小學早已大力推廣，包括加入校本劍擊運動課程，以廉價出租場地予這項團體舉辦價錢親民的劍擊課程，供基層兒童報讀。校方擬在未來兩年內將劍擊在社區普及化、精英化及盛事化，並把學校發展成「新界東兒童劍擊培訓基地及比賽中心」，讓更多人可在學童年代接觸這項運動。攝：蘇文傑



位於沙田馬鞍山保良局雨川小學在2019年成功申請保良局李兆忠優質教育基金及教育局優質教育基金，加上校方撥款，將合共150萬元用作優化校舍及添置劍擊器材，並推行校本劍擊運動課程。劍擊在香港屬較少接觸的運動，學校於19年推出計劃之初，只為二年級生提供劍擊體育課；由新學年開始，擴展至四至六年級學生，至於一年級及三年級生，暫擬透過課外時間進行。

除培訓校內學生，校方擬將該運動推一步普及化，考慮坊間普遍劍擊學費約200、300元一堂，學校與香港劍擊總會轄下屬會合作，以低價出租場地及免費提供劍擊裝備，讓他們在校內「開班授徒」，每堂學費120元，時長1.5小時，每班16至20人，當中約四分一為該校學生，四分三為校外學童，由3位教練及1位體育老師授課，暫已開授4班，新學期將再加開2班至6班，讓更多基層學生接觸劍擊運動。

添置裝備推動運動精英化

除將運動普及化，亦有意精英化及盛事化。學校會選拔有潛質的學生加入校隊加強培訓，更計劃在校舍一樓多用途場地設置4條符合比賽標準的永久式劍道及地墊、訓練及比賽用專業器材、冷氣和摺疊趟門，並將同層的活動室用作選手熱身區。

另外，學校正在申請戴麟趾爵士康樂基金，計劃將地下有蓋操場加建摺疊趟門、添購地墊和基本訓練器材。為增加培訓的彈性和延續性，更有意添加可收藏及流動式比賽劍道及器材，將一樓活動室、禮堂及地下有蓋操場「即時」變作訓練場地或大型比賽場地。

保良局雨川小學校長蔡曼筠(圓圖)指劍擊可訓練同學的體能、應變能力、專注力等，非常適合小學同學參與。她又指，希望透過是次優化工程能降低參與劍擊訓練的成本，讓同學接受有系統訓練，發揮潛能。