乘客受困｜埼玉變電站爆炸起火 JR東日本首都圈10線大癱瘓

JR東日本鐵路公司埼玉縣一個變電站周日中午爆炸起火，導致首都圈多條JR線因停電一度癱瘓，列車中途停駛，車站停電，漆黑一片。日本放送協會(NHK)報道，受影響包括首都圈山手線、京濱東北線、常磐線等10線，至晚上部分路線仍未能恢復，有乘客更受困車廂兩小時。

共同社報道，消防於當地時間12時55分左右接獲民眾報告，指埼玉縣蕨市JR東日本一個變電站爆炸起火，JR東日本指差不多同一時間，首都圈山手線、京濱東北線、京葉線等多線停運，沿線多個車站停電，約1.5小時後，山手線、京濱東北線、京葉線、武藏野線、常磐線的快速列車服務，以及埼京線陸續恢復。在多線交會的上野站，下午2時許部分路線恢復，但仍有部分路線停駛，許多民眾行程受阻，在站內留意相關資訊。然而，儘管JR東日本加緊搶修，截至晚上部分路線仍停運，至8時半左右，最後兩線宇都宮線和高崎線才恢復行車。

JR東日本指，事發時京濱東北線、宇都宮線、高崎線等行駛中的列車因供電問題一度停駛，隨後以慢速駛至最近車站，讓乘客下車。民眾紛紛在Twitter上傳車站停電、乘客在月台等候的畫面，也有人發布變電站火警片段，消防指火勢於1時25分左右救熄，沒人傷亡。因供電源不同，新幹線未受影響。

乘客受困車廂 保持冷靜

一名30多歲女子事發時正乘搭湘南新宿線從埼玉往東京方向列車，她接受NHK訪問稱，當時列車離開浦和站不久，駛至赤羽站前突然停下，車廂內熄燈，乘客不太多，都保持安靜。乘客在車廂等候約兩小時後，列車恢復行駛，駛回浦和站，乘客便下車。女子說，原本打算去見朋友，但行程被逼取消，「遇上這種突發事故，我很震驚」。

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