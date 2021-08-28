九巴全新會員計劃送200分迎新 搭車儲積分換禮物

九巴及龍運推出全新會員計劃「club1933」，會員乘搭任何九巴或龍運營運的巴士班次車費(K12、K14、K17及K18線除外)，每港幣0.1元即可賺取0.1分。累計積分可換取會員專屬禮品。

乘客由8月30日起透過手機應用程式「App1933」登記入會，推廣期內，登記成為「club1933」會員更可獲贈200迎新積分。

同時登記成為「club1933」及「The Point」會員額外獎賞

九巴指，在推廣期內，同時登記成為「club1933」及「The Point」會員，於登記起30天內，乘搭任何九巴或龍運營運的巴士班次(K12、K14、K17及K18線除外)，可享額外獎賞。期間每繳付1元車費，可同時賺取「club1933」1分及「The Point」1分。

累計積分可換取會員專屬禮品，選擇所需禮品後，獲取「換領二維碼」，14日內再到指定地點換領禮品。換領禮品地點增至15個，包括大型巴士總站。