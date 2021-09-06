九巴夥WeLab Bank推優惠 年底前以Debit Card搭車每程減2元

九巴聯同虛擬銀行WeLab Bank推出優惠，即日起至今年12月31日，只要使用WeLab Debit Card於九巴的電子支付系統繳付車資，每程可減2元，實體卡和Apple Pay同樣適用。另外。九巴已於1,000部巴士上安裝電子支付系統「e度嘟」，亦計劃在今年內為全線車隊提供電子支付方式。

此外，由9月19日起連續三個星期日，WeLab Bank 更會讓全港市民全日無限次免費乘搭指定巴士線，包括行走中秀茂坪至尖沙咀碼頭的1A線(9月19日)、行走九龍灣(啟業)至寶馬山的108線(9月26日)，及行走鑽石山站至黃石碼頭的96R線(10月3日) 。WeLab Bank亦會在巴士車廂內推出手機遊戲，乘客只須掃瞄椅背的二維碼，即可挑戰遊戲，有機會贏取高達2,000元開戶獎賞與及可參與PlayStation 5大抽獎。