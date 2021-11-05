九巴推「實時預計車程」服務 200巴士有5G Wi-Fi及Qi無線充電

智慧出行再邁前一步，九巴為個別路線提供實時車程預計時間，乘客可更好規劃行程。同時5G時代來臨，7條長途巴士線的免費Wi-Fi上網服務也獲5G「加持」，車上更新增支援Qi無線充電裝置，讓無帶充電線乘客也可在車上為手機充電。

預計車程實時更新

「實時預計車程」服務即日起推出，乘客可透過安裝在相關巴士總站的顯示屏、掃瞄巴士站的二維碼，或透過手機應用程式App1933內新增的「預計車程」功能，查閱相關路線的總行車時間，資訊顯示屏已率先於屯門碼頭巴士總站、龍門站、形點I及峻巒巴士站啟用，提供前往中環、尖沙咀、旺角、深水埗、荃灣、九龍灣等地區的建議巴士路線及預計車程時間，未來會陸續推展至50個地點，預計車程時間會根據交通情況，實時預計行車所需時間，如行經路段發生交通事故導致擠塞作出更新。

5G巴士車頭有貼紙識別

提升巴士網絡服務方面，九巴本月起，陸續為行走路線P960和P968，以及7條主要行走北區、屯門、元朗及天水圍的巴士(59M、59X、265M、960、961、968、978)提供5G Wi-Fi免費上網服務，涉及200部巴士。「5G巴士」車頭貼有5G貼紙，乘客每日無限節數免費使用5G Wi-Fi服務，每節30分鐘。上述巴士又會增設無線充電器，設於巴士下層後排位置，合共4個，支援具Qi無線充電功能的手提電話。九巴助理總監(策略規劃)(署理)梁領彥表示，考慮到居住北區、屯門、元朗及天水圍的乘客，主要乘搭長途巴士出行，期望推出「實時預計車程」、提供5G Wi-Fi服務及裝設無線充電器，方便市民乘搭九巴時，更容易掌握行車時間及巴士資訊，亦可毋憂電量透過5G在車上享受視聽娛樂，計劃將相關設施擴展至更多巴士線。