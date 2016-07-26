九巴龍運連續兩年凍薪 非管理職級員工獲發2000元特惠金

九巴及龍運巴士宣布，決定維持全體員工2021年度薪酬水平，即連續第二年凍薪，並會向非管理職級員工發放特惠金2,000元。而員工周年增薪點、月薪員工的年尾獎金及年尾底薪雙糧、日薪員工年尾獎金及農曆新年獎金，以及各級員工晉升機制安排會維持不變。

新路鐵線打擊載客量

九巴及龍運表示，營運情況面對重大挑戰，新冠疫情下，限聚令及口岸防疫措施等，令巴士的客量和收入一直未能回復疫情前水平。鐵路新線通車進一步打擊載客量，加上油價自年初起持續上升、政府否決龍運的加價申請，以及失落部分新招標的巴士路線經營權，均對公司營運及財政帶來沉重壓力。九巴及龍運預期未來經營環境持續困難，經審慎考慮上述因素以及參考就業市場及政府公務員薪酬檢討的決定，制定出今年度的薪酬檢討方案。

九巴及龍運指，管理層已就有關決定與汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會及龍運巴士分會，以及九龍巴士職工總會和其龍運巴士分會的代表，作出積極溝通。九巴及龍運感謝員工理解和體諒公司面對艱鉅的經營環境，並承諾會盡最大努力保障員工穩定就業，期望與員工同舟共濟、團結一致，繼續為乘客提供安全、可靠及優質的服務。

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