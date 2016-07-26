旅遊寒冬｜九龍諾富特酒店9月6日停運 將改建成商住大廈

新冠肺炎疫情重創旅遊業，部分酒店轉為檢疫酒店，亦有酒店轉營辦「宅度假」(staycation)求生，但亦有酒店決定放棄酒店業務，香港九龍諾富特酒店將於9月6日起停業，職員表示，9月5日仍接受訂房，可正常9月6日中午退房。發展商已向城規會申請改建為商住大廈，料提供285伙。

從其訂房網站顯示，9月6日之後日子已被劃去，致電查詢時，職員指當日酒店結束營運，不再接受預訂。有人指最不捨得相信是該酒店餐廳提供的平價自助餐，據網站介紹，該酒店的品坊餐廳目前提供的「『星』『越』海鮮自助晚餐」，除廚師團隊炮制的星加坡及越南地道佳餚，更有一系列冰鎮海鮮、即叫即開生蠔及多款日式刺身和壽司等，用餐時間：晚上6時30分至晚上9時30分，原價成人周一至周五480元，小童240元，周六、日及公眾假期分別500元及250元；曾於今年5月至7月特別提供在線特別優惠，透過官網訂座更享每日首70位客人可享有65折，70位後客人可享有7折優惠，即分別低至312元及156元，周六、日及公眾假期325元至162.5元。

有關改建申請地盤約21,194平方呎，擬改建成1幢樓高28層(包括3層地庫及地面)綜合大樓，料涉總樓面面積254,332平方呎，可提供285個住宅單位；商店及寫字樓部分位處地下至8樓，8樓以上為住宅部分，平均單位面績446平方呎。