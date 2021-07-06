乳癌基金會資助新藥 上限12萬元

現時每14名女士有1人有機會患上乳癌，醫管局藥委會去年10月將新藥奈拉替尼(Nerlynx)納入藥物名冊，藥物可針對特定類型的乳癌，臨床數據指藥物可將該類患者的復發率降低35.6%，8年後的死亡率減低54.7%。香港乳癌基金會今起推出資助計劃，為正服用或有意服用該藥物的合資格低收入患者提供為期一年、上限12萬元的資助，名額25人。

奈拉替尼為口服標靶藥，患者於手術後完成一年標靶藥輔助治療後，一年內可開始服用奈拉替尼作強化延伸輔助治療，為期一年，與荷爾蒙治療同期進行。

藥物適用於擴散性及復發率較高的HER 2陽性乳癌患者，基金會數據顯示現時全港逾2,100名；另適用於癒後5至10年以上復發率較高的荷爾蒙受體陽性(HR+)乳癌患者，全港約1.25萬名；同時兼具兩項特點的患者、第二及三期患者將更見藥效。

HER 2陽性乳癌患者的復發風險高於三成，10年內可擴散至腦部、骨骼、肝臟器官等，藥物可穿透細胞表面，在細胞內部運作，亦可穿過血腦屏障，在腦部發揮作用，阻止癌細胞擴散到體內細胞及腦部。

資助患者四分一藥費

基金會管治委員會成員兼醫生邱振中(圖左)指，現時全港約20名至30名患者正服用奈拉替尼，但藥物仍有推廣空間。基金會因此與藥廠合作推出資助計劃，今起至下年6月30日，採用藥物的合資格患者可獲12個月藥費資助，資助四分一藥費，上限為12萬元，每樽藥物的上限為1萬元。

過去4個月，個人平均入息不多於5萬，或個人及配偶收入不多於10萬的患者，可提交入息證明，私家醫院或診所的主診醫生轉介信，連同藥單正本，向基金會申請資助，名額25人，先到先得。