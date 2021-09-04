乳癌篩查先導計劃明日展開 陳肇始：早治療免惡化

乳癌篩查先導計劃明日(6日)正式展開，為期兩年的計劃會為合資格婦女進行乳癌篩查，希望及早發現未出現任何乳癌症狀的患乳癌婦女，以便盡早治療、避免癌症惡化。計劃初期，衞生署會在轄下3間提供婦女健康中心為合資格婦女評估罹患乳癌風險，以及適當地為她們提供乳癌篩查服務。

3間婦女健康中心可評乳癌風險

政府早前公布，44至69歲的婦女明日起可進行乳癌篩查。食物及衞生局長陳肇始今日(5日)在網誌引述專家工作小組的最新建議，指這個年齡群組若有某些組合的個人化乳癌風險因素，就會增加她們罹患乳癌的風險，她們可考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。她提到，提供有關服務的3間婦女健康中心會透過風險評估工具，為婦女評估罹患乳癌的風險，並適當地提供乳癌篩查服務，包括乳房X光造影檢查及輔助性超聲波乳房檢查。

根據衞生署家庭健康服務網站，該3間提供有關服務的婦女健康中心，包括柴灣婦女健康中心、藍田婦女健康中心和屯門婦女健康中心。

形容推《香港癌症策略》屬重要里程碑

陳肇始又稱，當局會密切監察先導計劃的推行情況，以及繼續定期檢視其預防護理計劃和健康教育資源，以切合本港婦女的需要。她強調，推出《香港癌症策略》是一個重要里程碑，政府在政策層面對焦癌症防控工作，與致力發展基層健康醫療的方向一脈相承，當局將繼續加強預防癌症和紓緩受癌症影響市民的痛苦和焦慮。