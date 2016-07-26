互不點名｜聯大發言針鋒相對 習近平批民主改造他國 拜登斥大國經濟逼迫

中國國家主席習近平和美國總統拜登周二先後在第76屆聯合國大會發言，兩人雖然無點名批評別國，但卻針鋒相對。習近平指，民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利；外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。此言似乎是指美國出兵阿富汗等地。拜登則說，美國會挺身支持盟友和友國，對抗較強大的國家企圖以武力去改變邊界、經濟逼迫、濫用技術或以虛假訊息，去支配較弱勢國家。美國盟友澳洲與其主要貿易夥伴中國關係轉差後，出口接連受挫。



習近平在北京以視像方式發表講話，稱一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路。他又說，應摒棄小圈子和零和博弈，一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。

最近澳洲與美、英兩國結盟簽署印太安全協議AUKUS，獲美國協助自行建造核動力潛艇，被指抗衡中國在印太地區勢力擴大。外交部發言人趙立堅昨稱，3國的核潛艇合作加劇軍備競賽，又指美英澳應摒棄冷戰零和思維，停止搞小集團、小圈子。



中國輸出20億劑新冠疫苗

境外不再建煤電廠

拜登上任後首次在聯大發言，提及新疆問題，指各國均應指出及譴責在新疆針對少數族裔及宗教的打壓。他又強調，美國不會尋求新冷戰，或令世界分為不同陣營。另外，習近平稱，中國全年將對外提供20億劑新冠疫苗，並再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。在氣候變化上，除了減碳排放，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外燃煤發電廠。

互不點名｜聯大發言針鋒相對 習近平批民主改造他國 拜登斥大國經濟逼迫