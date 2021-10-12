互動玩法｜有獎有罰 海洋公園「哈囉喂全園祭」景點曝光 驚嚇景點「屍襲逃亡」

海洋公園「哈囉喂全園祭」部分驚嚇互動景點及節目曝光，包括須追加門票才能暢玩的三個景點之一的「屍襲逃亡」，有得玩之餘易有機會拿到獎品。不用收費的景點也加入互動元素，例如山下的「老大街尋兇」，就需要與演員互動才能知道故事背景。園內景點採開放式設計，演員及工作人員均戴上口罩。

(圖：林俊源)



「屍襲逃亡」位處山上園區海濱廊，即海洋摩天塔旁，由下午5時至10時開放。玩家須佩戴魔術貼腰帶，再在兩側黏貼兩條彩帶作為「保命腰帶」；進入景點後，在類似迷宮的設置中尋找「血清」，同時閃避喪屍偷襲，以免被他們搶去腰帶。「血清」其實是罐裝飲品，玩家找到血清，可以取走飲用。不過，若玩家失去兩條彩帶，將受到神秘懲罰。該設施每次招待10人，並且每10秒僅容許一名玩家入內尋找血清，從講解起計歷時約20分鐘；從起點至盡頭走約2至3分鐘。此雖為開放設計，但活動範圍有遮蓋物，下雨也能遊玩。

一般門票景點亦有互動元素

毋須追加門票的景點「老大街尋兇」，同樣下午5至10時開放，場景故事為老大街曾發生血案，期間設3場節目，每節30分鐘，與遊客大玩互動，揪出真兇；節目以外時間，遊客亦可途經街道上有不少血腥布置的攤檔，「檔主」會主動與遊客搭訕，又會要求遊客完成一些任務，例如答問題及轉圈等，率先打探尋兇線索。另一節目「屍人大婚」則在海洋路，即山上園區纜車出入口附近的斜坡。節目同樣與玩家互動，之後從遊客群中找出一名「新郎」與「屍新娘」冥婚。節目以外的時間，則可與在場的演員及布景合照打卡。

近日天氣欠佳，園方指，若8號風球期間，公園會暫停開放，若只是3號風球等，會根據本身的指引，例如風速等數據，按實際情況開放或關閉部分設施。

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