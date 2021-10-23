互惠互利｜醫局供數據予分析 助科研盼幫公院病人

病人數據是醫學科研重要的元素，醫管局自上世紀九十年代推行電腦化，25年來已累積逾50億條病人數據。前年底成立的醫管局數據實驗室，為合資格科研計劃提供所需資料，至今有28個項目已在協作下完成，當中醫管局更考慮引入髖關節和腦掃描相關研究的成果，以提升醫療服務。實驗室去年推出自助數據平台，盼在確保資料安全下，以更低門檻開放予有意的合資格人士，促進科研發展。

每名病人在醫管局求診後，臨床醫療管理系統都會紀錄著各種數據，包括化驗報告、藥物及X光片等，系統25年來共紀錄逾50億條病人數據，為支持本港八家大學深入科研，醫管局2018年成立數據實驗室，希望以協作項目提供「去識別化」的醫療大數據作研究之用。

以往向協作項目申請數據時，八大的科研人員需要提供較詳盡的計劃書，才能獲醫管局提供所需大數據作分析。實驗室去年推出自助數據平台，為申請人提供20萬名病人在2007年和2017年共約1.5億條醫療數據。醫管局總行政經理(醫療信息)彭育華形容，平台用家能供研究員作初步構思，「啲嘢(研究方向)唔使(講到)咁實」，在想清楚後就可申請到實驗室檢閱更多數據。

院校經申請可遙距閱數據

有別於協作項目，自助平台同時提供遙距連接服務，讓特定大學的研究員毋須親臨數據實驗室檢閱數據。醫管局高級系統經理李璧堅指，院校須安排特定電腦連接系統，其間所有保安要求均與實驗室一樣，即環境受閉路電視監察、禁止拍攝屏幕及轉載病人數據內容等，作為在病歷除名後的第二重保護。

在協作項目下，現時已有28個科研項目完成，當中5份已在國際間刊登。李璧堅稱，很多研究的出發點、初心都是想幫病人，醫管局從該28個項目中，已選出髖關節和腦掃描的相關研究，在研究其成果後考慮明年第二季在醫院應用。數據實驗室剛於本年1月完成翻新，面積由數百方呎擴至2,000多方呎；醫管局在審核計劃書後，會向到場的申請人提供所需病人數據。

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