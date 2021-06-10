五一意外後續｜一塊膠膜癱瘓北京西站 「兇手」竟當場索償

還記得在內地五一長假首天，河北某農地一塊膠膜被大風吹到掛在京廣高鐵架空電纜上，導致北京西站連續兩天共取消24班列車嗎？共青團旗下報章《中國青年報》今日詳述背後故事，指河北定州楊家莊鄉八里店村57歲姓趙農民為省錢，其花生田使用的並非農用地膜，而是較厚又硬的廢棄溫室大棚塑膠布，未料五一當天刮起大風，將十多米長的塑膠布捲至幾十米外的京廣高鐵鐵路橋旁邊的架空電纜上，尾部不斷捲上鐵路橋，結果一列高鐵駛過時，將塑膠布「割」開，一塊纏在鐵路橋上的高鐵架空電纜，另一塊仍然掛在橋邊架空電纜，尾部拖到地面。

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有目擊的村民形容，「電線一直打火，梆、梆，放炮一樣響」；有村民馬上打電話通知鐵路部門。鐵路部門及鄉政府派員到場緊急處理，還未有空調查塑膠布的主人，趙男卻趕到現場，就塑膠布損毀要求鐵路工作人員賠錢。最終趙男被鐵路警察帶走，翌日返回家中。事後鄉政府及村委會更將京廣鐵路沿線農用地膜清除，「我們的村民受到了一定的損失，但是沒辦法，高鐵要萬無一失」。