五旬漢前年超市傷人遭警擊斃 裁死於「合法被殺」

54歲男子李浩庭前年3月在油麻地「佳宝食品超級市場」傷人，被警員開槍擊斃，事件在死因庭進行研訊。2男3女陪審團今日經退庭商議2個多小時後，在裁判官提供「不合法被殺」、「合法被殺」及「存疑裁決」三項選項下，一致裁定死者是遭「合法殺死」，並向警務處長建議，警方在急救箱中應增加槍傷敷料的數量。

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陪審團宣讀死者死亡的時間及地點，在2019年3月16日中午12時29分，死者在油麻地新填地街78號至86號地下「佳宝食品超級市場」遭警員PC18848開槍擊中胸部，最終因槍傷死亡。

警司稱射手腳「荷里活電影才會發生」

警方槍械訓練科警司麥啟立早前出庭作供時強調，開槍警員的決定符合《警察通例》，死者向他人頭部揮刀，屬於致命襲擊及可造成嚴重傷害，當時警員不可能瞄向死者的手腳，又形容向疑犯手腳開槍是「荷里活電影才會發生」。另外，死者中槍後，曾有警員為死者右胸傷口貼上槍傷敷料，但數量只有一片。