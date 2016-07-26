五旬漢涉滋擾3區院法官被捕 借政府部門發大量傳真

57歲男子涉以傳真騷擾區域法院3名法官被捕。警方早前接獲法庭報案，指稱於去年10月至今年7月期間，3名區域法院法官的辦公室收到大量傳真騷擾，相信與不滿該些法官在審理反修例案件作出的判決有關。警方昨日於涉案男子觀塘住所，以「藐視法庭」及「電話滋擾」將其被捕，並檢獲涉案手提電話、多張電話卡，以及載有法官資料的筆記。

港島總區刑事部署理警司謝子坤交代案情時指，涉案男子透過致電政府部門或私人機構，向對方以傳真索取紙本表格或資料，卻留下3名法官的辦公室電話或傳真號碼，導致法官辦公室收到大量電話及傳真文件。謝指，涉案男子曾連續多日作出滋擾行為，並曾於1日內致電10個機構、每次打10至20通電話。

謝子坤透露，被捕男子有電話騷擾的案底，但案件不涉法官；其背景仍在調查中，初步發現他沒有朋友牽涉反修例案件，犯案行為亦沒有針對《國安法》指定法官。

區院法官陳廣池曾收傳真滋擾

區院法官陳廣池7月在庭上透露，其辦公室電話近期受到滋擾，其他法官及司法機構職員也有同樣情況，包括電話線路不停收到傳真訊息等，對行為予以譴責。

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