亞洲防盲基金會護眼運動圖片展 市民可現場免費驗眼

亞洲防盲基金會成立40周年在葵芳新都會廣場辦護眼運動暨圖片展覽，今日舉行開幕禮，展示已服務全國25年的中國〈復明扶貧〉流動眼科手術車的內部結構圖及其服務成績，以及40年來在亞洲地區發展中國家特別是中國所推行的防盲治盲項目及所收的成效。

護眼運動暨活動圖片展覽現場設有專業眼科醫生義務為市民大眾提供免費驗眼服務，讓市民了解自己眼睛黃斑狀況及應如何改善，以及3個互動遊戲包括密室逃脫、罐頭高手以及極限射擊，讓公眾體驗當視力有障礙時所遇到的困難，亦對眼睛健康有更深認識，以加強推動及發展香港、國家層面及亞洲地區內之防盲治盲工作。

陳肇始感謝基金會推廣眼睛健康

中聯辦協調部部長朱文及食衛局長陳肇始等到場主禮。陳肇始在致辭時，對亞洲防盲基金會於香港及一帶一路的防盲工作予以肯定：「非常感謝亞洲防盲基金會40年來的貢獻，除了捐助中國內地的流動眼科手術車並已經為超過70萬名貧困白內障患者重見光明之外，更為香港不同階層予以援手，惠澤社群，提供眼科檢查服務及推廣眼睛健康，更致力於培訓新一代的眼科醫生不違餘力。亞洲防盲基金會為市民服務的成績實在有目共睹，對香港基層醫療健康藍圖的持續發展功不可沒。」