交通日｜沙田大圍烏溪沙派近2600張牛肉乾 1人涉未交罰款被捕

新界南總區交通部、沙田警區人員聯同交通督導員，周二起一連三日在沙田區内進行交通日，參與人員包括軍裝巡邏小隊、警區交通管制隊、警區交通隊與交通督導員，在區內多個交通黑點，包括沙田正街、大圍市中心及烏溪沙公共巴士站一帶採取嚴厲執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法的意識，以保障市民安全。

一名涉未繳交罰款通緝人士被捕

行動中，共發出發出2,599張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車。人員亦拖走兩部違例停泊及造成阻塞的車輛。此外，警方亦發出28張傳票，當中主要涉及行人不依照交通燈號橫過馬路、無展示有效行車証、行人路上踏單車、單車未裝沒有安裝車鈴及單車未裝照明系統。行動期間亦拘捕一名涉嫌未繳交罰款通緝人士。



警方指，行動針對在公共運輸交匯處及其他停車處的違例泊車、雙行泊車等違法行為，呼籲違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全。

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