交通警涉Donki偷拍裙底 證人指被告疑用遙控器

38歲男交通警涉嫌今年初在尖沙咀Donki偷拍幾名女子的裙底，被控作出有違公德的行為，案件今日於九龍城裁判法院提堂。一名女保安供稱，當日發現被告神色緊張，指被告看到穿短裙的女子經過時，一手放藏有手提電話的黑色環保袋，於在女子裙底，另一手緊握拳頭，疑似使用遙控器按掣。

被告蘇賢浩，38 歲，交通警，他被控一項作出有違公德的行為罪。案情指，被告今年1月21日，在尖沙咀美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍女子裙底。

女保安：被告神情緊張

一名時任Donki的女保安今日作供，指案發當日晚上6時許，見到被告在Donki附近四處張望，神情緊張，又發現穿短裙的女子經過時，被告就會將手上的黑色環保袋，放在女子裙底，另一隻右手則緊握拳頭，懷疑按掣，於是懷疑被告偷影裙底，遂尾隨跟蹤被告。

疑偷拍校服女時揭發事件

女保安續稱，自己先後火鍋配料區及熟食區看到被告，期間被告懷疑先後偷拍4名女子的裙底，而每次被告都會將黑色環保袋伸向女子裙底，過程中亦曾從環保袋拿出電話觀看，到晚上約6時30分左右，當保安看到被告追向一名穿著灰色校服的女子時，遂截停兩人，向該女子稱被告偷影其裙底，揭發事件。

案件下午續審。

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