Am730
Am730
Am730
Am730
News
交通｜龍翔道兩車相撞　私家車剷上牛池灣村巴士站
4 小時前
#Hashtags
牛池灣交通意外的士私家車龍翔道
交通｜龍翔道兩車相撞　私家車剷上牛池灣村巴士站
news-images
私家車和的士在龍翔道發生碰撞。(網上影片截圖)
 news-images
私家車其後儼如「炮彈」，從左五線一直翻滾至巴士站。(網上影片截圖)

牛池灣今日(26日)下午發生一宗交通意外，波及路邊一個巴士站。下午4時許，一輛市區的士沿龍翔道左四線往觀塘方向行駛，至牛池灣村對開時，疑被右方的白色私家車撞到。私家車其後儼如「炮彈」，從左五線一直翻滾至行人路上的巴士站停下，撞毀巴士站牌及候車亭，涉事的士則被撞向左方，撞毀牛池灣村一間地舖鐵皮屋後停下。從目擊者的車Cam片段可見，意外過程驚險萬分，幸未釀成嚴重傷亡的交通意外。

news-images
私家車意外中撞毀巴士站。(網民高聰@FB群組「香港突發事故報料區」)
 news-images
的士撞向牛池灣村一間鐵皮屋地舖。(網民高聰@FB群組「香港突發事故報料區」)

意外釀3人受傷

意外後，的士司機被困在車上，多名途人見狀報警求助。消防下午4時03分接報，派員趕至後的士司機已自行爬出車外，意外導致私家車司機、女乘客和一名途人受傷，其中私家車兩人經救護員即場初步治理後送院治理，途人則拒絕送院。

警方事後封鎖現場調查，並把涉事車輛拖走。現場所見，被撞毀的巴士站並非前往西貢及清水灣的車站，加上被撞分站候車市民不多，否則後果不堪設想。

更多交通新聞：

車Cam直擊｜惡漢衝斑馬線險撞母女惹議　司機下午被捕房車拖走檢驗

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/交通｜龍翔道兩車相撞　私家車剷上牛池灣村巴士站-286249
#Hashtags
牛池灣交通意外的士私家車龍翔道
Am730

德國大選｜德國選民討論交通燈、牙買加定肯尼亞上台，究竟說甚麼？

疫苗接種｜外展隊首進駐私人屋苑　為馬鞍山65名住客打復必泰

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
德國大選｜德國選民討論交通燈、牙買加定肯尼亞上台，究竟說甚麼？
Am730
Am730
疫苗接種｜外展隊首進駐私人屋苑　為馬鞍山65名住客打復必泰
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多