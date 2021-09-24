交通｜龍翔道兩車相撞 私家車剷上牛池灣村巴士站

牛池灣今日(26日)下午發生一宗交通意外，波及路邊一個巴士站。下午4時許，一輛市區的士沿龍翔道左四線往觀塘方向行駛，至牛池灣村對開時，疑被右方的白色私家車撞到。私家車其後儼如「炮彈」，從左五線一直翻滾至行人路上的巴士站停下，撞毀巴士站牌及候車亭，涉事的士則被撞向左方，撞毀牛池灣村一間地舖鐵皮屋後停下。從目擊者的車Cam片段可見，意外過程驚險萬分，幸未釀成嚴重傷亡的交通意外。

意外釀3人受傷

意外後，的士司機被困在車上，多名途人見狀報警求助。消防下午4時03分接報，派員趕至後的士司機已自行爬出車外，意外導致私家車司機、女乘客和一名途人受傷，其中私家車兩人經救護員即場初步治理後送院治理，途人則拒絕送院。

警方事後封鎖現場調查，並把涉事車輛拖走。現場所見，被撞毀的巴士站並非前往西貢及清水灣的車站，加上被撞分站候車市民不多，否則後果不堪設想。

更多交通新聞：