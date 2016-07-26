人多擠逼交叉感染 揚州一檢測站32人中招

內地新冠肺炎疫情繼續擴大，前日新增81宗本土確診，江蘇佔最多有38宗，當中36宗都來自揚州市、2宗來自南京。在今波本土疫情中，揚州已累計308宗確診，遠比最先爆疫的南京(231宗)多，甚至有一個核酸檢測站疑因太多人聚集而出現交叉感染，最少32人中招，包括檢測站工作人員。



揚州市紀委監委昨午通報，廣陵區灣頭鎮聯合村核酸檢測站設置不規範、現場組織混亂，導致在該檢測站與灣頭鎮財政結算中心工作人員王強密切接觸的多人受感染，後果嚴重。通報指，王強已被停職並立案調查，廣陵區衛生防疫部門多名領導及副鎮長、村黨總支書記等共8人，受到黨內警告或通報批評等處分。

根據揚州衛生部門資料，王強曾在上月24日到爆疫的棋牌室打牌，29日入聯合村，本月1日確診。多名密切接觸者都在上月29日去涉事檢測站接受檢測，其中多人上月31日起被隔離，在隔離當日或翌日確診，另有多人一直正常生活，直至上周陸續發病求醫時被驗出染疫。



居民：多人無戴口罩

官媒《健康時報》引述灣頭鎮社區衛生服務中心工作人員指，涉事檢測站已被關閉，目前檢測都改為分時段、分區域，而且中、高疫情風險區域改為上門檢測。報道又引述當地居民透露，上月29日收到通知要檢測後，超多人湧去檢測站，「那時候估計大家還沒意識到風險，很多老頭老太太聚集在一起，有些人也不戴口罩」，現場雖有工作人員提醒戴好口罩及保持1米社交距離，但並無強制。

揚州市衛健委表示，會進一步要求檢測站嚴格落實保持社交距離、掃健康碼、量體溫及戴口罩等防控措施，並為特殊人群及60歲以上人士劃分專用通道，避免交叉感染。