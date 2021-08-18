譚耀宗：委員長會議決定暫不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三

全國人大常委會會議今早在北京閉幕。《南華早報》引述消息指，人大常委會推遲了將《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三的投票。全國人大常委譚耀宗接受傳媒查詢時透露，委員長會議決定暫不表決相關議案，並會繼續研究相關問題。譚耀宗認為，增加研究時間會令《反外國制裁法》更有效果。

早前已盛傳今次人大常委會開會，會審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。譚耀宗於周二(17日)、即開會首日向本港傳媒透露，會議有審議相關議程。不過，《南華早報》今日亦引述多個消息，指人大常委會決定推遲有關投票，並稱北京方面「希望進一步聽取有關此事的意見」。

特首林鄭月娥上周表示支持以本地立法方式，將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，以免別有心用的人可以炒作，以弱化香港金融中心地位和外國對香港的信心。她今日出席行會前指，仍要待全國人大常委會作出有關決定，目前未有本地立法工作的時間，重申《反外國制裁法》可能會再引起憂慮，支持透過本地立法將有關法律在香港實施。

特區政府表示，中央一直關心香港特區發展及香港市民的福祉，全國人民代表大會及其常務委員會作為國家最高權力機關，其就香港事宜所作的決定均是以香港利益為依歸，特區政府定當全力支持、執行及配合有關決定。

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