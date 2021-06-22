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人寵共融藝術初「睇」驗 全港首個狗狗美術館進駐北角匯
2 小時前
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北角匯狗狗愛犬美術館美國現代藝術家MichelKeck狗狗互動藝術體驗館新地商場
人寵共融藝術初「睇」驗 全港首個狗狗美術館進駐北角匯
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體驗館內部分畫作放置於狗狗的視線水平，各藝術裝置亦採用不同物料與特色設計，讓狗狗全身投入藝術世界。
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首5,000組入場人寵，可獲得精美禮品包。

近年香港人都喜愛參觀藝術展覽，但又有否想過其實不止人，汪星人也可以欣賞藝術？《美國獸醫協會期刊》文獻指出，狗狗不是色盲，只是牠們看到的顏色沒有人類般豐富。想帶同主子看展覽，亦比想像中容易！
 

近日北角匯舉辦首個屬於狗狗的當代藝術館 -《愛犬‧美術館》。是次展覽更是美國現代藝術家Michel Keck的亞洲首展，50隻不同品種的狗狗在Michel的創作下成為了原始抽象畫的主角，充滿現代感！作品分佈於商場1至3期不同位置，當中位於 2 期的「狗狗互動藝術體驗館」，更是從狗狗視覺出發，在指定範圍內，牠們可直接走出寵物車或寵物袋，在主人引領下利用3大感官，視覺、聽覺和觸覺，貼地探索多幅平面畫作，及多組立體藝術裝置，其中部份畫作更用了狗狗友善的黃、藍色調，有得睇有得玩，讓狗狗更全面體驗藝術！在1期及3期的展區，主人亦可帶同狗狗在不同特色場景打卡。若果意猶未盡，更可成為The Point by SHKP會員，憑指定積分及於商場消費滿指定金額，換領各款禮品，例如寵物手推車，零食等等。

展覽於即日起至8月31日開放，1期及3期專區開放時間為上午10 時至下午10時，免費開放亦毋需預約。而2期的互動藝術體驗區則是期間限定，以及需透過「新地商場」手機App預約及消費換領入場券。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/人寵共融藝術初「睇」驗-全港首個狗狗美術館進駐北角匯-274412
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